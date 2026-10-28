DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık ile AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon mağdurlarına ilişkin tartışma yaşandı. Kısacık, vatandaşların enflasyon karşısında birikimlerini korumak amacıyla para piyasası fonlarına yöneldiğini belirtirken Güneş, bu tercihi “fazla kazanma hırsı” olarak değerlendirdi.

“450 BİN KİŞİYE HAKARETTİR”

Kısacık, vatandaşların geçmişte maaşlarını aldıktan sonra paralarının değerini korumak için dolar aldığını, bugün ise aynı kaygıyla para piyasası fonlarına yöneldiğini söyledi. Enflasyonun vatandaşları birikimlerini korumaya ittiğini belirten Kısacık, Güneş'in sözlerine tepki gösterdi.

Güneş'in değerlendirmesine karşı çıkan Kısacık, “Ya bu vatandaşa hakarettir ya, 450 bin kişiye hakarettir. Yazıklar olsun Sayın Güneş. Elinizden gelse fona para yatıranları tutuklayacaksınız” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ DAHA ÖNCE DE AYNI İFADELERİ KULLANMIŞTI

AKP'li İsmail Güneş, 16 Ekim'de fon düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin komisyonda görüşüldüğü sırada da benzer açıklamalarda bulunmuştu. Güneş, “Buraya para yatıranlar aslında bu riski bilerek göze aldılar. Buraya gelen herkes fazla para kazanma vaadi ile geliyor” demişti.