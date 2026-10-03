NOW TV’de katıldığı canlı yayında fon soruşturmasına ilişkin konuşan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor" dedi.

Soruşturmada gündeme gelen para hareketlerinin belgelerle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Bayram, "O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor. Arkadaş Maliye Bakanı hesap açmış. Yatırmışsan dekontunu gönderirsin, toplum önüne çıkarsın" ifadelerini kullandı.

Bayram, soruşturmanın yalnızca belirli isimlerle sınırlı kalmaması gerektiğini savunarak, "Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın. Ben dünyada neler görüyorum, neler görüyorum, nelerle uğraşıyorum? Ülkeme geliyorum, o onu yapmış, bu bunu yapmış ya bunları artık aşalım ya adalette güveni sağlayalım. Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancıya sermaye gelmez, gelmiyor da kaçıyor" diye konuştu.

Bayram, aynı yayında belediye başkanlarına yönelik son operasyonlarda kullanılan gözaltı yöntemini de eleştirdi. "Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu. Yazıktır, yani bu kadar her şeyi paspas etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Net söylüyorum" diyen Bayram, ayrıca "Ben 50 yıldır bu hayatı yaşıyorum. Bu bedeli ödedim. Kimseye de bu lüks hayatı Allah reva görmesin" ifadelerini kullandı.

METAN: "EVİN BÜTÜN CAMLARINI HEDEF ALDI"

Bayram’ın açıklamalarına tepki gösteren iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Adem Metan ise isim vermeden yaptığı değerlendirmede, Bayram’ın "doğru bir taş atmak isterken evin bütün camlarını hedef aldığını" savundu. Metan, "AK Parti, kendi içinde denetim mekanizmaları olan, gerektiğinde disiplin süreçlerini işleten bir siyasi parti. Medya mensubu elbette gördüğünü anlatır, eleştirir, kamuoyuna aktarır. Ama parti içinden birinin, üstelik milletvekili sıfatıyla, ‘doğru bir taş atacağım’ derken evin bütün camlarını hedefe koyması başka bir şeydir. Gördüğü problemi önce parti içi mekanizmalarda çözmeye çalışması çok daha doğru olur" ifadelerini kullandı. Metan ayrıca, "İstisnasız her partide sorun vardır, bundan sonra da olacaktır. Herkes yaşadığı problemi sabah televizyona çıkıp anlatacaksa, parti içi mekanizmalara neden ihtiyaç var?" dedi.

TUZ: "AK PARTİ'YE SIZMIŞ TRUVA ATI OLABİLİR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde Başbakanlık Basın Müşavirliği görevinde bulunan Cahit Tuz da Bayram’ı sert sözlerle eleştirdi. Tuz, "Bu ifadeleri kullanan AK Parti vekili olamaz. Olsa olsa Sn. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle AK Parti içine sızmış bir truva atı olabilir" dedi.

Bayram’ın sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüküne yük eklediğini savunan Tuz, Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden AKP’nin yolsuzlukla suçlandığını öne sürdü. Tuz ayrıca Bayram’ın belediye başkanlarının gözaltına alınmasına yönelik eleştirilerini de hedef aldı. Bayram’a "Neden NOW TV?", "Neden şimdi?", "TBMM çatısı altında Türk milletine yaptığın hizmetleri yazar mısın?", "Seçim sathı mahaline girilen bir süreçte AK Parti’ye bu şekilde darbe vurmadaki amacın nedir?", "Eğer bu ifadeleri hak, hukuk, adalet saikiyle yaptıysa, aynı ifadeleri Ekrem İmamoğlu suç örgütüne karşı niye kullanmadın?" ve "AK Parti’de yeni dönem olmayacağını gördüğün ve bu nedenle karşı mahalleye göz mü kırpıyorsun?" sorularını yöneltti.