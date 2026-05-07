Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 6 Mayıs’ta düzenlenen Akhisar Kitap Günleri programına katıldı.
Açılış töreninde MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AKP İl Başkanı Süleyman Turgut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik sırasında Yenişehirlioğlu’nun sergilediği davranışlar sosyal medyada gündem olurken, paylaşılan görüntüler bazı kullanıcıların tepkisini çekti.
Sosyal medya kullanıcıları videoya ilişkin, “İnsanlar yoksullukla mücadele ediyor, çocuklar aç okula gidiyor”, “Yüksek enflasyon ve ağır vergilere rağmen keyifleri yerinde” şeklinde yorumlarda bulundu.
Siyasetçi kimliğinin yanı sıra oyunculuk geçmişiyle de bilinen Yenişehirlioğlu, TRT 1’de yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Tahsin Paşa karakteriyle tanınıyor.