Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait maden şirketinin başlattığı sondaj çalışmalarıyla başlayan gerilim sürüyor. Çalışmalara karşı çıkan köy sakinleri, bölgeye dokuz gün sonra gelen AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas’ın katıldığı toplantıda da tepkilerini dile getirdi.

Köylülerle bir araya gelen Elmas, madencilik faaliyetlerini savunarak bölge halkını ikna etmeye yönelik açıklamalarda bulundu. Ancak bu açıklamalar üzerine toplantıda tansiyon yükseldi. Köy sakinleri, Alagöz Maden’in yakın bölgede bulunan Çatalağaç köyündeki faaliyetlerinin yarattığı çevresel tahribatı hatırlatarak daha önce açılan maden sahalarının doğaya zarar verdiğini söyledi ve yeni sondaj çalışmalarına karşı çıktı. Elmas’ın eleştirilere “ortada bir sorun olmadığı” yönünde yanıt vermesi tepkileri daha da artırdı.

AKP'Lİ VEKİL YUHALANDI

Toplantı sırasında vatandaşlar Elmas’ı zaman zaman yuhalayarak protesto etti. Katılımcıların önemli bir bölümü geçmişte AKP’ye oy verdiklerini ancak madencilik faaliyetleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Köylüler ayrıca bölgede bir yanda eski bir AKP’li milletvekilinin yakınına ait taş ocağı, diğer yanda ise Alagöz’e ait maden sahalarının bulunduğunu belirterek yaşam alanlarının kuşatma altında olduğunu dile getirdi.

'ARTIK MİLLETVEKİLİNE İHTİYACIMIZ YOK'

Artan tepkiler üzerine konuşmasını yarıda kesen Elmas, bölgeden ayrıldı. Protesto sırasında bazı vatandaşlar “artık milletvekiline ihtiyacımız yok” diyerek tepki gösterirken, bir başka vatandaş Elmas’ın elindeki mikrofonu alarak bölgede yaşayanların “100 kişiden 99’unun AKP’ye oy verdiğini” söyleyip eleştirilerde bulunduğu anlar da kaydedildi.

Elmas, aracına binmek üzereyken kendisiyle görüşmek isteyen ve Alagöz Maden şirketine karşı dava açan Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği yetkilisi Nihan Emiroğlu Nakipoğlu’nun talebini geri çevirerek sorularını yanıtsız bıraktı ve makam aracıyla bölgeden ayrıldı. Bölgede temaslarını sürdüren Elmas, gittiği bir başka köy kahvesinde Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan ile karşılaştı.

'SİZ REKLAMINIZI YAPMAK İÇİN BURADASINIZ'

Aslan, madencilik faaliyetlerini savunan açıklamalara tepki göstererek fındık üretimiyle bilinen Sekü köyünde bir doğa katliamı başlatıldığını ve toprağın zehirlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Elmas’ın “Müsaade istiyorum” diyerek yerinden kalktığı, Aslan’ın ise “Siz reklamınızı yapmak için buradasınız” ifadeleriyle karşılık verdiği ve vatandaşların tepkilerinin sürdüğü görüldü.

'YAĞMACILARIN ENSESİNDEYİZ'

Görüntüleri X'te paylaşan Aslan şu notu düştü:

"AKP’li vekil çareyi kaçmakta buldu! Giresun Tirebolu’ya bağlı Sekü Köyü’ndeyiz… Hani şu AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Madencilik’in yürütmeyi durdurma kararını takmadan talana başladığı Sekü Köyü! AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas da bugün köy kahvesine gelip mevkidaşının maden talanını aklamanın peşindeydi ama Zafer Partisi’ne tosladı. Sorularımız karşısında çaresiz kalan AKP’li vekil, apar topar kaçıp gitti! Bugün Sekü Köyü’nde, yarın başka yerde. Yağmacıların, vatan toprağına göz dikenlerin, onları aklamaya çalışanların ensesindeyiz!"