Mizah dergisi LeMan'da 26 Haziran'da yayımlanan bir karikatür hakkında ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eser sahibi, genel yayın yönetmenleri ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltına alınırken bir grup da dergi binasını bastı. AKP milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM’de salavat getirerek LeMan dergisine tepki gösterdi.

Hacıoğulları, "Biz bir karikatüre güzellikle karşılık vereceğiz. Ve burada Gazi Meclis'teki tüm partilerden bütün vekillerimiz hep beraber söyleyelim" diyerek salavat getirdi. Bazı vekiller de Hacıoğulları'na eşlik etti.