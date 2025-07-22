AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kyaseri’dekatıldığı bir yerel televizyonu kanalında gazeteciler Tolga Yılmaz Doğan Havur’un gündeme dair sorularını yanıtladı.

HAYAT PAHALILIĞI HAKKINDA İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Cıngı, Gazeteci Tolga Yılmaz’ın “Çarşı da Pazar da en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Enflasyon ne zaman tek haneli rakamlara inecek” şeklindeki sorusuna itiraf gibi açıklamalarda buldundu. Vatandaşların en çok enflasyondan şikayet ettiğini söyleyen Cıngı, kendisinin de çarşı pazardaki fiyatlar karşısında şok yaşadığını söyledi. AKP’li Cıngı, “Enflasyon, hayat pahalılığı şu anda ülkenin önemli problemlerinden biri. Biz de çarşı, pazara çıktığımız zaman vatandaşlarımız bize bundan dert yanıyor. Biz de pazara, markete gidip alışveriş yapıyoruz,’ ya bu ne’ diyoruz.” İfadelerini kullandı.

“ENFLASYONUN DÜŞMESİ ÜRÜNLERİN UCUZLAMASI DEMEK DEĞİL”

Enflasyonun düşmeye başladığını kaydeden AKP’li Vekil Cıngı, şunları söyledi:

“Şimdi enflasyon düşüyor. Vatandaşlarımıza şunu anlatmamız gerekiyor; Enflasyonun düşmesi ürünlerin ucuzlaması demek değil. Enflasyon arz ve talep arasında talep artışının ürünlerin fiyatlarına yansıyarak fiyatın yükselmesi. Enflasyon kelime manasıyla şişmek demek. Yani fiyatlar şişiyor. Enflasyon düşüyor demek fiyat artışlarının azalması demek.

Yoksa şu bardak 100 lira, enflasyon düştü demek bu bardak 90 liraya düşmeyecek. Ama bu bardak daha öncesinde bir yılda 150 liraya çıkıyordu, bu sene 170 liraya çıkacak ortalama yüzde 10 gibi bir fiyat artışı olacak. Ondan sonra 173 liraya çıkacak daha sonra fiyatı artmayacak. Enflasyonun sıfır olduğu tek ülke Japonya’ydı. Şu an oradaki durumu bilmiyorum ama Amerika’da da Avrupa’da da yüzde 2-3…”

AKP’li Cıngı aldığı bir mide ilacının da fiyatının son birkaç yılda 20 liradan 200 liraya yükseldiğini fiyat artışı karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.