AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, dün terör örgütü PKK'nın silah bırakma açıklamasından önce Rudaw'a konuştu...

Ataman şöyle konuştu:

-Devlet Bahçeli çivisini gökyüzüne çaktı, çağrısı o kadar büyüktü. Hepimizin içi ferahladı, içimize umut düştü"

Ataman şöyle konuştu:

-AK Parti, Cumhur İttifakı PKK'nin silah bırakmasını ve kendini feshetmesini istiyor. Bundan sonra, parlamentonun omzuna bazı görevler düşecek.

-Sayın Erdoğan uzun zamandır 'sivil anayasa' diyor. 'Bu anayasa askeri darbe döneminin anayasasıdır ve biz bu anayasayı değiştirmek istiyoruz' diyor.

-Bu anayasada bazı değişiklikler yapılacağını düşünüyorum. Tahminen anayasada Kürtlerin adı geçecek ve bazı şeylerin önü açılacak.

-Elbette silah bırakma konusunda PKK'nin de şartları olacaktır ama biz onların şartlarını bilmiyoruz. PKK veya PKK Başkanı adına DEM Partisi'nin bazı talepleri olmuştu.

-Tahmin ediyorum onların da bazı talepleri karşılanacak.

-Önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin tüm halkının kardeşçe ve birlik içinde yaşayacağı sivil bir anayasa, yeni bir anayasa oluşturulacak. Kürtler ve Türkler bu ülkeyi birlikte kurtarmışlardır.

Ataman, "Sürecin başarıya ulaşacağına dair bir garanti var mı?" sorusunu şöyle cevap verdi:

-Dünyanın Kürt ve Türk kardeşliğini istediğine inanmıyorum çünkü biliyorlar ki Kürtler ve Türkler bir araya gelirse, kardeşlikleri oluşursa kendi kararlarını ve kaderlerini belirleyecekler.

-Ama neticede kimse bu işin önünü kesemeyecek. Kürt ve Türk kardeşliği başarıya ulaşacak.

BARZANİ'DEN AÇIKLAMA

PKK’nin 12. Kongresi’nin kararlarının duyurulmasından sonra bir açıklama yapan Neçirvan Barzani, “Karar bölgede yeni bir dönemin kapıları aralayacak tarihi bir gelişmedir. Sayın Öcalan’ın çağrısıyla atılan bu adım, siyasi olgunluğun bir göstergesidir. Türkiye ve tüm bölge genelinde diyalog, birlikte yaşam ve barış için güçlü bir zemin sunmaktadır. Artık zamanıdır. Gözler, bu tarihi adıma gerekli ve gerçekçi karşılıkların verilmesindedir. Bu fırsat, onlarca yıl süren şiddet ve acıların sona erdirilerek bölgenin yeni bir ilerleme rotasına girmesi için önemli bir başlangıçtır” diye konuştu.

Barzani, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece yönelik rolünü de takdirle karşıladıklarını ifade ederken, şunları belirtti:

-Kürdistan Bölgesi, her zaman olduğu gibi, sorunların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik tüm çabalara destek vermektedir.

-Bu girişimin kalıcı bir dönüşümün başlangıcı olmasını umuyoruz. Tarihi nitelikteki bu fırsatın başarıya ulaşması için her türlü destek ve iş birliğini sunmaya hazırız.