İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından siyasi tartışmalar devam ederken, TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı bir dakikalık söz alan AKP İstanbul Milletvekili Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, şarkıların insanlara geçmişi ve hatıraları hatırlattığını belirterek, "Sayın Başkan'ım, terennüm şart. Şarkılar hatırlatır, ayağa kaldırır, bir hatıra düşürür aklınıza. Şimdi ben herkese değil, kendime, kendi içime mırıldanacağım, kendi milletime... Ezan gibi söylemeyeceğim, kahmet gibi içime... Haydi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri" dedi. Hacıoğulları, bu sözlerinin ardından İzmir Marşı'nı mırıldandı.

MUHALEFET SIRALARINDAN TEPKİ

Hacıoğulları'nın İzmir Marşı'nı mırıldanmasının ardından muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Muhalefet sıralarından Hacıoğulları'na, "Milli iradenin temsil edildiği yüce Meclis'ten halk iradesini gasp eden iktidara sesleniyorum" sözleriyle karşılık verildi.