TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AKP'li Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. RTÜK temsilcilerinin yanı sıra Miray Yapım, Ay Yapım ve Köprü Film gibi sektörün önde gelen film ve dizi yapım şirketlerinin sunum yaptığı toplantıda, milletvekilleri ile yapımcılar arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı.
DİKKAT ÇEKEN AŞK-I MEMNU SORUSU
Toplantıda söz alan AKP İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran "Aşk-ı Memnu" dizisini eleştirdi. Komisyonda hazır bulunan Ay Yapım Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meltem Vargı'ya yönelen Süslü, dizilerin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Gençliğe ya da aileye nasıl bir artı katkınız oldu diye bir değerlendirmeniz var mı? Örneğin, karşıma çıkan şeyi söyleyeyim. Aşk-ı Memnu dizisi, her ne kadar eski bir kitaptan esinlenmiş olsa da insanlar bir süre sonra yeğenleri ile eşlerini yan yana bırakmaya cesaret edemediler aile içi akraba ilişkilerindeki çarpık ilişkilerden dolayı."
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE TEBRİK
Eleştirilerinin ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinin yapımcısı Köprü Film'in temsilcisi Ferhat Eşsiz'e seslenen Milletvekili Süslü, dizi ekibine övgüler yağdırdı.
Toplumun kültürel değerlerinin korunmasına vurgu yapan Süslü, "Gönül Dağı dizisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ekibinizi tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Çünkü bizim kendimize ait değerlerimiz ve kodlarımız var. Bu kodların değerlerini ülkemizin ve hayatın güncel konularına entegre ederek, her hafta bunu bilinçli bir şekilde, özellikle pedagojik ve iletişim diliyle, motivasyon anlamında işliyorsunuz. 'Hayatta sorun vardır ama çözüm de vardır' mesajını biraz hüzünle, biraz mizahla birleştirerek aktardığınız için teşekkür ediyorum. Bunlar önemli şeyler" diye konuştu.
Ay Yapım'dan Yanıt: "Hikayelerin Sonunda İyiler Kazanıyor"
AKP'li Süslü'nün "Aşk-ı Memnu" ve "Çukur" dizilerine yönelik eleştirilerine yanıt veren Ay Yapım Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meltem Vargı, söz konusu yapımların yıllar önce çekildiğini hatırlattı.
Her iki dizide de olumlu ve olumsuz karakterlerin bir arada bulunduğunu belirten Vargı, şu savunmayı yaptı:
"Diziye baktığımızda sonuçta iyilerin kazandığını ve kötülerin kaybettiğini, olumsuz ögelerin de olumlu olarak yansıtılmadığını görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bizim dizilerimizde kadınlar çok fazla şiddet görmüyor, en azından düşünce olarak. Tabii ki arada gözümüzden kaçan şeyler olabilir. Ama hepimizin içinde yaşadığı değerlere önem vererek dizilerimizi yapmaya çalışıyoruz. Vargı, komisyondaki görüşlerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bundan sonraki yapımlarda da bu değerlendirmelerin dikkate alınarak daha dikkatli davranılmasında fayda olacağını düşünüyorum. Komisyonumuzun görüşlerini de gelecek yapımlarda mutlaka değerlendireceğiz"