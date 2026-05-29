AKP İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, hayatını kaybeden Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile Diyarbakır’daki ofisinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Ensarioğlu, üniversitelerde yaşanan faili meçhul cinayetlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Amida’nın haberine göre Rojin Kabaiş davasında gizlilik kararı nedeniyle detayları konuşamadığını ifade eden Salim Ensarioğlu, istismar iddialarının merkezinde bazı üniversitelerin olduğunu öne sürdü.

Soruşturmanın Van, Munzur, Fırat ve Kars üniversitelerini de kapsayacak şekilde derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ensarioğlu, şunları konuştu:

-Yalnız Nizamettin beyden duyduklarımı, daha önce de bölgesel olarak çalışmalarımda hep bu olay önüme çıktı. Yani burada bir polisin, bir askerin veya iki tane öğrencinin olayı değil. Bu organize bir olaydır. Eline düşürdükleri, puanları düşük olan, fakir aile çocukları, özellikle 5-6 üniversitede Kars'tır, Fırat Üniversitesidir, Munzur Üniversitesidir, Van Üniversitesi'dir.

-Burada mağdur olan, ekonomik durumu iyi olmayan çocukları tehdit edip, örgütçüsünüz, bilmem nesiniz diyerek, her kurumda ahlaksız insanlar olur. Ahlaksız polislerin bir kısmı. Askerde de aynı şekilde var. Bunlar eline düşürüp üniversitedeki ahlaksız birkaç tane adamın desteğiyle ağına düşürüp istismar etmişler.

-Burada mutlaka o 4-5 üniversiteyi de işin içine katmak lazım. Yani Van Üniversitesi bu işin içindedir, Munzur Üniversitesi bu işin içindedir. Benim endişem odur ki; Fırat, Kars ve diğer üniversitelerde de aynı şeyler olmuş ancak bir Rojin, bir Gülistan vakası ortaya çıkmadığı, kimse öldürülmediği için bu olayların üstü kapalı kalmıştır.

-Bu bölgede devletin gücünü kullananlar var. Artık bir vali bile devletin gücünü bu kadar kullanıyorsa, bunu artık kimse inkar edemez. Bu insanlar devletin gücünü kullanarak milletin canına, namusuna kastetmişler; insanları öldürmüşler ve bir kenara gömüp atmışlar. Belki binlerce insan da bu şekilde faili meçhul cinayetlere kurban gitmiştir. Tüm bu olayların ve sorumlularının araştırılmasını istirham ediyorum."