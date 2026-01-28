AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, emeklilerin tepkisini çekecek açıklamalarda bulundu. Özcan, emekli maaşlarıyla ilgili olarak, “Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar.” ifadelerini kullandı.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu’da düzenlediği yemekte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özcan, emeklilerin tepkisini çekecek sözlere imza attı. Kendi emekli aylığı ile milletvekili maaşının yetersiz olduğunu dile getiren Özcan, makam aracının devlet tarafından karşılanmadığını belirtirken, TBMM’de sunulan yemeklere de defalarca zam yapıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

- Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın.

- Arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Beş defa zam yaptılar.