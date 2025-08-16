AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bazı kişilerin makam odalarındaki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla ilgili sosyal medya hesabından göndermeli bir açıklama yaptı.

İnan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

"FOTOĞRAF MAKAM ODASININ DEKORU DEĞİLDİR"

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir! O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."