AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar (Avgadı) Yaylası’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıratlı, Meclis’ten geçen Çerçeve Yasa’ya ilişkin tartışmalara da değindi.

“APO FAYDALANMAYACAK”

Yasanın terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan açısından uygulanacağı yönündeki iddialara tepki gösteren Kıratlı, yasanın yürürlüğe girmesi için PKK ve bağlı oluşumların silah bırakması ve fesih sürecinin ilgili devlet kurumlarınca teyit edilmesi gerektiğini savundu.

Kıratlı, “PKK’nın kurucu elebaşı Apo bu yasadan kesinlikle faydalanmayacak. Yine PKK’nın, KCK’nın kurucuları ve yöneticileri bundan faydalanmayacak. 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet alan hiçbir mahkûm terörden bundan faydalanmayacak” ifadelerini kullandı.