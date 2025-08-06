AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bazı üst düzey bürokratların elektronik imzalarının taklit edilerek düzenlenen sahte belgelerin kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Baykan, paylaşımında sahtekarlığın dünyanın her yerinde görülebilecek bir olay olduğu savundu.

Baykan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üst düzey bürokratların imzalarını taklit ederek sahte diplomalar, ehliyetler düzenleyen bir çete güvenlik birimlerince yakalanıp yargıya teslim ediliyor. Sahte belge alan kişi sayısı 200. Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu ve 50 yıl ile yargılananlar var. Hal böyleyken operasyonel gücünü epey kaybetmiş uyuşturucu müptelası sponsorların yemlenmesi ile yayın yapan batıcı tayfa hemen devreye girip 86 milyonun kafasını karıştırmaya çalışan algı çalışması yapıyorlar. Yemezler. Bi bitmediniz (bitmenizi de istemeyiz) ama yerli kadrolar da epey mesafe aldı. Manşetler ile ülke gündemini zıplattığınız zamanlar artık uf oldu. 150 yıllık hesap artık aleyhinize döndü, bunu görün. Görmek istemediğiniz de aşikar. Siz bilirsiniz.”