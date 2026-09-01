Aslı Kurtuluş Mutlu

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un ardından gündeme gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden (AİHS) çekilme tartışmasına ilişkin açıklama yaptı...

Tuğrul Türkeş şu ifadeleri kullandı:

“Ülke menfaatlerini düşünmek gerekir”

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış ticaretinin yüzde 50’den fazlası AB ülkeleriyle, Avrupa’yla yapılıyor. Önce bilinmesi gereken budur. İlişkileri tanzim ederken ülke menfaatlerini düşünmek gerekir. Kırılgan ekonomiyi ayakta tutmak için sermayeye ihtiyaç var.”

2008 yılından beri Avrupa Konseyi’nin devamlı üyesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olan Türkeş, devlet ciddiyeti vurgusu yaptı, “sorumlu davranma” mesajı verdi.

“Batı’ya bu hürmetsizlik niye?”

“İlişkileri düşünürken her yönüyle ele almak lazım. Devlet ciddiyetiyle, sorumlu davranarak olaylara bakmak lazım. Bu da onlardan biri. Herkes çocuğu Batı’da okusun derdinde… Çocuklarını Hindistan’a yollayan yok. Batı’yla günlük hayatı entegre ederken Batı’ya bu hürmetsizlik niye?”