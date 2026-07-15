Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gaziler için verilen yemek programında konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu,15 Temmuz darbe girişimine yönelik verilen mücadeleyi anlattı.

Türkiye, bağımsızlığını 15 Temmuz’dan sonra elde ettiğini söyleyen Ensarioğlu, “10 önce Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en büyük mücadeleyi verdik. Kurtuluş Savaşı'nda biz bu ülkeyi kurduk, kurtardık ama bu ülke 15 Temmuz'dan sonra bağımsızlığını elde etti. Asıl bağımsızlığını 15 Temmuz'dan sonra elde etti. Bu vatanda, bu vatanın ekmeğini yemiş, bu vatanın kendine sağladığı imkanlarla vatanını emperyalistlere peşkeş çekmiş ihanet çetelerini 15 Temmuz'da göğsünü siper ederek vatanı kurtarmış ve 15 Temmuz'dan sonra aslında bütün ihanet odaklarını, bu ülkenin, bu devletin her köşesine gizlenmiş bu hainleri söküp atabildiğimiz bir aslında fırsatı da ayağımıza sermiştir” dedi.

Ensarioğlu, darbe girişiminin ardından Türkiye’nin bambaşka bir yere evrildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

-O günkü darbe girişimi aslında bu kadar şehit verdik, bu kadar bedel ödedik, büyük bir tehlike yaşadık ama bağımsızlığımızı elde etmemiz için bizim için büyük bir fırsat olmuştur.

-O yüzden minnettarız. Ve 10 yıldan bugüne Türkiye'deki gelişmeleri hep beraber bütün dünyanın izlediği gibi izliyoruz. Türkiye bambaşka bir yere doğru evrildi.

-Ne zaman ki bu hainleri içimizden söküp atabildik, ne zaman ki bağımsız olduk, dünyada söz sahibi ülke olduk. Yine küllerinden Türkiye yeniden doğdu.

-Yine bu coğrafyada bin yıl önceki gibi, 500 yıl önceki gibi Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar büyük bir hakimiyet alanı inşa ettik.

-Adalet üzerine, barış üzerine inşa ettik. Ve Türkiye artık sadece bu ülkede yaşayanların umudu değil, bütün bu coğrafyanın, bütün mazlum devletlerin ve milletlerin umudu haline geldi.

-Ve inşallah bundan sonra Türkiye için terörsüz Türkiye sürecini de başardıktan sonra kendi içimizi tahkim ettikten sonra bambaşka bir yere doğru evrilecektir. Bu sizin gibi bu ülke için, bu vatan için şehit olanlar, gazi olanlar sayesinde olmuştur.