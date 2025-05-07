AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci’nin kamudan bir ihale daha aldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü 25 Şubat 2025’te “Kömür torbası alımı” ihalesi düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Çuvallarda “Para ile satılamaz” ibaresinin yer alması istenilen ihaleyi 9 milyon 256 bin TL teklif veren Gaziantep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Milyonlarca liralık ihaleyi alan şirketin sahiplerinin AKP Gaziantep Milletvekili Özkeçeçi ile aile üyeleri olduğu biliniyor.

14 YILDA 20 İHALE

Özkeçeci’nin şirketi 2011 ile 2025 yılları arasında kamudan 20 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 177 milyon 500 bin TL’yi aşıyor. Özkeçeci’nin en fazla ihale aldığı kurumların başında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) geliyor.

AKP’li Mehmet Eyup Özkeçeci daha önce yaptığı açıklamada ise milyonlarca liralık ihale aldığını doğrulayarak “Ben ticaret erbabıyım” ifadelerini kullanmıştı.

DEPREM İÇİN GÖNDERİLEN YARDIM MALZEMELERİ FABRİKADA ÇIKMIŞTI

Özkeçeci, 6 Şubat 2023’te deprem felaketinde de bir skandala imza atmıştı. Yurttaşlar, topladıkları yardımları deprem bölgesine gönderdi. Ancak Gaziantep’e gönderilen jeneratör, elektrikli ısıtıcı ve cep telefonu şarjı gibi birçok yardım malzemesinin, dönemin AKP Gazianntep İl Başkanı olan Mehmet Eyup Özkeçeci’nin “Ünal Sentetik Dokuma” isimli fabrikasına götürüldüğü ortaya çıktı.

Depremden sonra İl Başkanlığı görevinden ayrılarak Gaziantep Milletvekili olarak Meclis’e giren AKP’li Özkeçeci ise “Evet, yardımları fabrikamıza götürdük. Sivil vatandaşların yardımları hepsi. O dönemde herkes yardımları depolamak için hanesini açtı. Bizim fuar merkezimiz yardımla doldu sonra biz de hanemizi (fabrika) açtık. Artık bir tane yardım yok hepsini ihtiyaç sahiplerine gönderdik” demişti.