İddiayı gündeme getiren Kiliskenthaber, soruşturmanın yaklaşık bir yıldır sürdüğünü aktardı. Haberde, Mehmet Dal’ın evinden gözaltına alındığı iddia edilirken operasyonun detaylarına ilişkin ise sınırlı bilgi paylaşıldı.
SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturmanın hangi kapsamda başlatıldığı ve gözaltı kararlarının gerekçesi henüz kamuoyuna açıklanmadı.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Yetkili makamlardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmayla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.