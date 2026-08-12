Yeni açılım süreci kapsamında hazırlanan yasa teklifinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından tartışmalar sürerken, Cumhur İttifakı'nda şarkıcı Ahmet Kaya üzerinden bir tartışma yaşandı.

AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, sosyal medya hesabından Ahmet Kaya'nın bir televizyon programında yaptığı konuşmadan bölümü paylaştı.

Ahmet Kaya'nın konuşmasında şu sözler yer alıyordu:

“Gerçekten de barış sözcüğünü kavram olarak yanlış algılıyorlar, yanlış anlıyorlar. Yani barışı savaş karşıtı bir anlayış değil de barışı çoğu zaman bir teslimiyet gibi düşünüyor insanlar. Halbuki ne kadar insani bir duyarlılıktır, ne kadar insani bir duygudur; savaşların olmadığı bir ülkede, savaşların hiç olmayacağı ülkelerde yaşamak. Hele de bizim gibi bir ülkeye, bizim gibi mesela bir sürü insanların farklı farklı kültürlerinin bir arada binlerce yıl yaşadığı ve daha binlerce yıl yaşayacağı insanların olduğu ülkede barış kavramını çok ciddi anlamak, çok duyarlı olmak lazım…”

'AHMET KAYA'YI HATIRLAMA VAKTİ'

Böhürler, bu paylaşımının üzerine kendi değerlendirmesini de ekleyerek, "Tam da bugün Ahmet Kaya’yı hatırlama vakti. 13 Haziran 1998’de kayda geçirmişiz. Üzerinden 28 yıl geçmiş" ifadelerini kullandı.

'BU ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Böhürler'in paylaşımına Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen tepki gösterdi.

Dirmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Kaya'nın geçmişteki bazı açıklamalarını hatırlatarak Böhürler'in değerlendirmesine katılmadığını belirtti.

BBP'li Dirmen'in AKP'li Böhürler'e hitaben yazdığı mesajının tamamı şöyle:

"PKK kamplarından ‘Vallahi Apo’yu özledik’ diyen, ‘Muzaffer gerillalara selam olsun’ diyen bir anlayışı ve bu söylemleri meşrulaştırmaya çalışan zihniyeti şiddetle kınıyoruz.

Sanatçı kimliği üzerinden geçmişte terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar ve tutumları kamuoyunun hafızasında yer etmiş olan Ahmet Kaya’yı, bugün hiçbir tartışmalı yönü yokmuş gibi masum ve örnek bir şahsiyet olarak sunmaya çalışan Kayseri Milletvekili Sayın Ayşe Böhürler’in ifadelerini kabul etmiyor, bu yaklaşımı en sert şekilde reddediyoruz.

Bizim itirazımız terörün ve terör örgütünün açtığı yaraların, milletimizin hafızasından silinmeye çalışılarak romantize edilmesine ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasına yöneliktir.

'DURUŞUMUZ NETTİR VE DEĞİŞMEZ'

Büyük Birlik Partisi olarak duruşumuz nettir ve değişmez. Hiçbir siyasi hesap, hiçbir makam ve hiçbir geçici çıkar; bu milletin ödediği bedellerin, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasının önüne geçemez. Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkmaya, gazilerimizin sesi olmaya ve milletimizin vicdanını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."