Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun bir akrabasına ait olduğu öne sürülen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. CHP’li İzmit Belediyesi’nin resmi yazısı mahkeme dosyasına girerek kamuya açık hale gelirken, kaçak yapıların tarım ve orman arazilerini işgal ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

KAÇAK YAPILAR TESPİT EDİLDİ, CEZA YAĞDI

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıya göre, Orhaniye Mahallesi 108 Ada 68 nolu parselde yapılan incelemelerde şu kaçak yapılar tespit edildi: 115,74 m² kaçak bina, 21 m² konteyner 90,19 m² kaçak duvar. Toplam 203 bin 804 TL idari para cezası kesilen yapılar mühürlenirken, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereğince ruhsat alınmadığı ve yapıların kaldırılmadığı belirlendi. Bu nedenle 29 Mayıs 2025 tarihli ve 616 sayılı encümen kararıyla yıkım kararı verildi.

YIKIM KARARI MAHKEME DOSYASINDA

Kaçak yapıların yıkımına ilişkin resmi yazı, AKP’li Katırcıoğlu’nun akrabasını kapsayan ceza davası dosyasına da girdi. Yazı artık resmen kamuya açık hale geldi. Dosyada ayrıca, yapıların bir kısmının tarım arazisine, bir kısmının ise ormanlık alana izinsiz olarak inşa edildiği yönünde daha önce yapılan haberler de yer alıyor.

AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu

MAHKEME KEŞFE GİDİYOR

Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi, ilgili parselde 4 Temmuz 2025 Cuma günü bilirkişi heyeti ve mahkeme üyeleri eşliğinde yerinde keşif yapacak. Bu keşif, hem yapıların mevcut durumunu belgelemek hem de yıkım kararına ilişkin uygulanabilirliği değerlendirmek açısından kritik öneme sahip.

GAZETECİ VE MECLİS ÜYESİNE AĞIR SUÇLAMALAR

Kaçak yapılar ilk olarak geçtiğimiz aylarda medyaya yansımış, bu haberlerin ardından CHP’li İzmit Belediye Meclis Üyesi Av. Nazım Gençtürk ve gazeteci Cihat Polat hakkında; “Kişisel verileri yaymak, özel mülkte izinsiz görüntü almak, konut dokunulmazlığını ihlal, iftira gibi ağır suçlamalarla dava açılmıştı. Şimdi ise İzmit Belediyesi’nin mahkemeye sunduğu belgeler, yapıların kaçak olduğuna dair resmi tespitleri ortaya koymuş oldu.