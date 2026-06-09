ABD ve Meksika’da yapılacak Dünya Kupası’nda mücadele edecek Türkiye maçlarını sabahın erken saatlerinde oynayacak.

SENDİKADAN TEPKİ

Milli maçların bazı camilerde kurulacak ekranlardan izletileceğine ilişkin paylaşımlar yeni bir polemiği de beraberinde getirdi. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, “Hutbeden sonra milli takımın maçları cami avlusunda kurulacak dev ekranda seyredilecek. Çorba ikramı ve milli maç coşkusuna tüm cemaatimizi bekliyoruz” paylaşımı yapıldı. Paylaşımlara Mil-Diyanet Sen’den sert tepki geldi.

Sendika Başkanı Celaleddin Gül, “Camilerimiz spor müsabakalarının izlendiği mekânlar değil, ibadet, ilim ve irşat merkezleridir” dedi. Gül, bu tür faaliyetlerin varsa caminin müştemilat, konferans salonu gibi alanlarda yapılmasının uygun olduğunu söyledi. Son günlerin en tartışmalı konularından birisi olan camilerde futbol izleneceği iddiaları tartışılırken, göreve başladığı günden beri Diyanet’i ilgilendiren konulara girmeyen Safi Arpaguş yine sessizliğe büründü. Vatandaşlar ise “Öncesinde camilere siyaseti soktunuz. Seçim dönemlerinde camilerde miting yapıldı. Diyanet bunlara göz yumdu. Camiler bir inancın merkezidir. Siyaset girerse her şey girer” ifadelerini kullandı.

MÜFTÜLÜK DE VEKİLİ VETO ETTİ

Sakarya’da AKP’li Milletvekili Ali İnci’nin başkanlığını yaptığı dernek tarafından camide dev ekran kurularak milli maç izletilmesi programı Hendek Müftülüğü’ne takıldı. “Gençlik Buluşması” adıyla düzenlenmesi planlanan organizasyon ilçe müftülüğü tarafından iptal edildi.