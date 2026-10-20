AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, sanayi esnafına ziyaret gerçekleştirdi.
Burada çocuk işçilerle fotoğraf çektiren vekil paylaşımına, "Alın teriyle helal rızkının peşinde koşan sanayi esnafımızın çayını içtik, muhabbetlerine ortak olduk" notunu düştü.
AKP'li vekilin söz konusu paylaşımına tepkiler de geldi.
BİRTEK-SEN GENEL BAŞKANI'NDAN TEPKİ
Çelikaslan'ın çocuk işçilerle fotoğraf paylaşmasına BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tepki gösterdi.
Türkmen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şu yaşta çalıştırılan çocuklarla fotoğraf çekinmekten utanmıyor.
Bu yaşta çalışmak zorunda kalan çocukları ve çocuk işçiliğini ‘rızkının peşinde koşmak' diye meşrulaştırmaktan utanmıyor."