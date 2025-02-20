AKP’li isimlere danışmanlık yapan isimler devlette yüksek makamlara gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı’nın TBMM danışmanı Serhat Yığmatepe oldu.
AKP’Lİ VEKİL TEBRİK MESAJI YAYINLADI
Yığmatepe, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü oldu. AKP’li Açıkkapı, danışmanının il müdürü olmasını sosyal medya hesabında, “Uzun yıllardır Danışmanım olarak görev yapan Serhat Yığmatepe Aydın Gençlik Spor İl Müdürü olarak atanmıştır. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Yığmatepe, AKP’li vekil Açıkkapı’nın TBMM’deki danışmanlığının yanı sıra Uluslararası Badminton Hakemliği, Amatör Spor Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Elazığspor Alt Yapı Koordinatörlüğü, Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi Denetleme Kurulu Üyeliği, Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu öğrenildi.