Ocak ayının ilk günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AKP'ye katılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'asker selamı' vererek gündem olmuştu.

Katıldığı bir programda emekli maaşlarını yetersiz gören vatandaşlara tepki gösteren Çakır, şu ifadeleri kullandı:



""Efendim 20 bin lira ne? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"



ERDOĞAN RAHATSIZ OLDU



AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakır'ın açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin AK Parti’ye hediyesi Hasan Ufuk Çakır’ın emeklilerle ilgili sözleri, kabul edilemez.

Cumhurbaşkanımızın da parti yönetiminin de bu açıklamadan çok rahatsız olduğunu biliyorum.

Bu vesileyle eski önerimi yeniden gündeme getirmek isterim.

Dar bölge seçim sistemi.

Milletvekilliği seçim sistemini değiştirmeden cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin huzur bulacağını düşünmüyorum.

Bu arada vekil sayısı 600’den 100’e düşürülse iyi olur ama pratikte mümkün değil.

Dar bölge için saha ve iklim şartları uygun.

Vekil sayısı kadar seçim bölgesi olur, her bölgeden tıpkı belediye başkanı gibi tek vekil seçilir.

Rekabet şartlarının ağırlaştığı bu ortamda vekili seçme iradesi ağırlıklı topluma geçer, tombala vekillik dönemi yüksek oranda biter.

Parti yönetimleri toplum iradesine aykırı aday tercihi yaparsa sandıkta çarpılır.

Şimdi yanına kâr kalıyor.

Daha önce bu modele karşı çıkanlar PKK terörünü gerekçe gösteriyordu.

O da bittiğine göre mazeret de kalmadı, bu model denenmeli.

Güçlü meclis için en ciddi seçenek bu modeldir."