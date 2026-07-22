Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ziraat Teknoloji A.Ş., “Ziraat Finans Grubu Ankara Veri Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 20 Temmuz tarihinde ise AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a ait olduğu bilinen Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat Anonim Şirketi ile 3 milyar 777 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması gibi acil durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

EN DEĞERLİ KAMU ARAZİLERİNİ ALDI

Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş., Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü’ndeki arsasını “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” yöntemiyle Fatih Erdoğan'a ait Pasifik GYO şirketine sattığını açıklamıştı. 39 bin 584 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak projeyle toplam 7 milyar 770 milyon TL gelir elde edilmesi planlanırken projede şirketin de araziden 3 milyar 496 milyon TL kazanacağı ifade edilmişti.

İstanbul Beşiktaş'taki askeri lojman ihalesini de geçen yıl 2,6 milyar TL bedelle Pasifik GYO şirketi almıştı. Projeyle 6 askeri lojman binası yıkıldı ve arazide inşaat başladı. Ancak yan taraftaki Akademiler Sitesi ve bazı apartmanların, ana yolla tek bağlantısı olan sokak kapatıldı. Mağdur olan site sakinleri imar planlarına itiraz etti. Dava dosyasına giren bilirkişi raporu, sokağın özel mülkiyete geçmesinin hukuksuz olduğunu belirtti.

GÖKÇEK’İN DE GÖZDESİYDİ

Fatih Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hemşerisi. Rize Güneysu doğumlu Fatih Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde de belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı. Erdoğan’ın Orpaş Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 2011 ile 2014 yılları arasında tam belediyeden tam 142 milyon TL’lik dört ayrı ihale aldı.

KREDİYİ ÖDEYEMEMİŞLERDİ

ABB’ye ait eski EGO Garajı’nın bulunduğu 124 dönümlük arazi de, 2015 yılında Erdoğan’ın sahibi oldu Pasifik İnşaat ile Çiftay Adi Ortaklığı’na ihale edilmişti. Emlak GYO’dan hasılat paylaşım modeliyle satılan arazi tartışmalara neden olmuştu. Pasifik İnşaat, Ankara’da TOKİ’nin Ufuk Üniversitesi’nden aldığı arazi üzerine Next Level Alışveriş ve İş Merkezi’ni de kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyle inşa etmişti. Pasifik İnşaat borçları ödeyemediği için Ziraat Bankası’nca el konulmuştu.