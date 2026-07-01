Yurttaşlar derinleşen ekonomik krizin pençesinde ay sonunu getirmeye çalışıp geçim mücadelesi verirken, çocuklarının beslenme çantasını dahi dolduramazken devletin parası iktidar mensupları ile aile üyelerine akmaya devam ediyor. Gaziantep'te AKP'li Mehmet Tahmazoğlu'nun yönettiği Şahinbey Belediyesi'nin 555 bin TL'lik konaklama hizmeti alımını doğrudan temin yöntemiyle AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın eşinin yöneticisi olduğu şirkete vermesi, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

MİLYONLUK İHALE YABANCIYA GİTMEDİ

Belediyenin 24 Haziran'da gerçekleştirdiği doğrudan temin yöntemiyle konaklama hizmeti alımı muhalefetin tepkisini çekti. Belediye, "konaklama hizmet alımı işi" kapsamında yapılan alımı 555 bin TL bedelle, AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın eşi Bülent Bakbak'ın yönetim kurulu başkanvekilliğini yaptığı Bakbak Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verdi.

"KAMU KAYNAKLARI SİYASİ YAKINLIĞA GÖRE DAĞITILAMAZ"

Şahinbey Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Şencan, ihaleye ilişkin yaptığı açıklamada, belediyenin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımı eleştirdi.

Şencan, "Şahinbey Belediyesi, 555 bin liralık konaklama hizmetini doğrudan temin yöntemiyle AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın eşine ait Bakbak Turizm'e vermiştir. Bu tablo, AKP'nin nasıl bir düzen kurduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı. Tepkilerinin yalnızca ihale bedeline yönelik olmadığını belirten Şencan, kamu kaynaklarının kullanım biçimini eleştirdiklerini söyledi.

"Kamu kaynakları siyasi yakınlığa göre değil; liyakat, rekabet ve kamu yararına göre kullanılmalıdır" diyen Şencan, Şahinbey Belediyesi'nin söz konusu alımın tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ifade etti.

Şencan, "Bu tercih neden yapıldı? Başka firmalardan teklif alındı mı? Kamu en uygun fiyatı ve en doğru hizmeti nasıl sağladı?" sorularını yöneltti.

"AYRINTILAR KAMUOYUNA AÇIKLANSIN"

Belediye yönetimine çağrıda bulunan Şencan, belediye bütçesinin kamuya ait olduğuna dikkat çekerek, "Belediye kasası babanızın kasası değildir. O para, milyonlarca vatandaşın alın teriyle ödediği vergidir. Hiç kimse siyasi gücünü kamu kaynaklarını yakın çevresine yönlendirmek için kullanamaz" dedi.

CHP olarak kamu kaynaklarının kullanımını takip etmeyi sürdüreceklerini belirten Şencan, "Bu düzeni sorgulamaya, milletin tek kuruşunun hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.