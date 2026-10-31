AKP Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘şahitliğinde’ yeniden evlendi. 3 çocuk babası Avcı, evlilik haberini de sosyal medyadan duyurdu.

Aslen Rizeli olan Avcı (57), yeni eşi ve Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı:

“Muhterem Büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın şahitliği ve hâyır duaları ile, Allah (c.c )’nun emri, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in kavli ile nikahımızı gerçekleştirdik. Yüce Rabbimiz; emri ilahi gereği evlenecek olan kardeşlerimize hayırlı yuva kurmayı, evli olan kardeşlerimize de iki cihan saadeti ve hayırlı ömürler diliyoruz.”

Avcı’nın Erdoğan’ı, Allah ve peygamberden önce ifade etmesine tepki yağdı. İmam hatip lisesi mezunu Avcı’ya “paylaşımını düzelt, Allah ıslah etsin” tepkileri geldi. Nikahı CHP’den AKP’ye geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kıydı.