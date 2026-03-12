AKP Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a ait lüks otomobilin park yasağını ihlal ettiğini gören Recep Adıgüzel, 112 ihbar hattını arayarak şikâyetçi oldu....
Yalova'da Recep Adı Güzeladıgüzel, olay sırasında yanında bulunan Berkant Fitoz ile 1 saat 45 dakika boyunca sosyal medyada canlı yayın yaptı. Adıgüzel, aynı noktada bir esnafa yüksek ceza kesildiğini hatırlattı.
Açılan davada mahkeme, Adıgüzel ve Fitoz’un canlı yayında polislerin konuşmalarını kayda aldığı gerekçesiyle “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak” suçundan 2’şer yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırdı.
İstinaf, Adıgüzel ve Fitoz’un itirazlarını reddedip, cezayı onadı, karar kesinleşti.