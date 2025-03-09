AKP Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, kahve ziyaretinde vatandaşlarla sohbetinde teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin konuştu. AKP’li Berdibek, konuşmasındaki ‘Türkiyelilik’ vurgusu yapması dikkat çekti.

“TÜRK MECLİSİ DEĞİL, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ”

AKP’li Berdibek Bahçeli’nin Öcalan’a yaptığı çağrıya değinerek, “ ‘Abdullah Öcalan’ın sözleri geçersizdir, karşı çıkın’ Bunu Devlet Bahçeli gördü, bunu devlet gördü dedi ki, ‘Madem ki öyleyse biz de diyoruz ki Abdullah Öcalan gel Türkiye Büyük Millet Meclisinde DEM grup toplantısında konuşmanı yap’ Türkiye Büyük Millet Meclisi bakın burada çok dikkatinizi çeken ince bir detay var, Türk meclisi değil Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletlerden oluşan bir meclis var. Gel bu meclise konuşmanı yap bu konuşma noktasında biz birlik beraberlik kardeşliğini yapalım. Kim katkı veriyorsa, kim destek veriyorsa kim bu ülkenin geleceği noktasında elini taşın altına sokuyorsa her taraftan her düşünceden hepsi bizim fikrimizdir” ifadelerini kullandı.