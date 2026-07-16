AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'a gönderdiği tayin talebine ilişkin e-posta, yanlışlıkla tüm 28. Dönem milletvekillerine gönderilince gündem oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Muğla'ya İnfaz ve Koruma Başmemuru olarak ataması yapılan T.Z. isimli personelin sağlık gerekçesiyle Balıkesir'deki ceza infaz kurumlarından birine atanması için Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'dan destek istedi.

TAKDİR VE TENSİPLERİNİZE SAYGILARIMLA

Milletvekili İsmail Ok imzasını taşıyan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Muğla (…) Kurumunda, İnfaz ve Koruma Başmemuru olarak ataması yapılmış olan T.Z., sağlık durumu nedeniyle Balıkesir'de bulunan Ceza İnfaz Kurumlarından birine BM 2026/6748 sıra numaralı mazeret başvurusunda bulunmuştur. Bu hususu takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim."

Söz konusu e-postanın sehven tüm milletvekillerine gönderildiğinin ortaya çıkmasının ardından yazışma tartışma yarattı.

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