Yaklaşık 13 yıldır Gaziantep’te tekstil hammaddesi üretimi yapan Günteks Elyaf’ın sahibi ve aynı zamanda AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın da yeğeni olan Levent Kara, sigorta bedeli alabilmek için fabrikasını yaktırdı.

5. Organize fabrikanın derinleşen soruşturma çerçevesinde sahibi tarafından yaktırıldığı öğrenildi. İddiaya göre, Kara’nın, fabrikayı kundaklaması için bir kişiyle anlaştığı ve bu kişiye 2 milyon lira vadettiği ödemeyi yapmadığı için şikayet edildiği öğrenildi. Kara, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 170’inci maddesindeki “Genel Güvenliğin

Kasten Tehlikeye Sokulması” ve yine aynı kanunun 158’inci maddesindeki “Sigorta Dolandırıcılığı” dolayısıyla tutuklandı. Kara’nın daha önce de bir kadını taciz iddiasıyla cezaevinde yattığı belirtildi.

Levent Kara

KUNDAKLAMA ANLAŞMASI

Gaziantep yerel basınına yer alan haberlere göre, olay, 26 Ağustos tarihinde, Şehitkamil ilçesindek Günteks Elyaf adlı fabrikasında, saat 03.30 sıralarında meydana gelmişti. 112 acil çağrı merkezinde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edilmiş, ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılmıştı.

Olay kapsamında fabrika sahibi Levent Kara’nın, sigorta bedelini alabilmek amacıyla tesisi kundaklatmak için bir kişiyle anlaştığı ileri sürüldü. Kara’nın, fabrikayı yakması için anlaştığı şahsa vadettiğiödemeyi yapmaması üzerine olayın gizli kalmadığı ortaya çıktı.

1.500 tonluk üretim kapasitesi

Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre, Günteks Elyaf yerli ve yabancı nonwoven üreticilerine hammadde tedarik etmek için 2013 yılında kuruldu. 2015 yılında Karfelt markasıyla son sistem keçe üretim hattı yatırımı yaparak sektöre giren şirketin fabrikası Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde 13 bin metrekaresi kapalı, toplam 15 bin metrekarelik alanda üretime devam ediyordu. Fabrika yanmadan önce, aylık bin ton keçe mamul, 500 ton yarı mamul üretimi gerçekleştiriyordu.