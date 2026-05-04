Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Çatalağaç köyü sınırları içinde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik Şirketi’nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, maden sahasından çıkan atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği tespit edildi.

Aynı ihlal nedeniyle daha önce iki kez cezai işlem uygulandığı belirlenen işletmeye, bu kez üçüncü ihlal olması nedeniyle ceza üç kat artırılarak 2 milyon 517 bin TL olarak kesildi.

Öte yandan, yer altı galerisinden kaynaklanan taban suyunun kontrol altına alınması ve çökeltim işlemi uygulanarak deşarj edilmesine yönelik gerekli havuz yapılana kadar, taban suyu deşarjı yapılan yer altı galerisinde üretim faaliyetleri durduruldu.