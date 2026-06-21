Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik’in oğlunun düğünü eski ve yeni AKP’lileri bir araya getirdi. Çelik’in oğlu Enis Çelik ile “Tavacı Recep Usta” olarak bilinen Ankara’nın ünlü et lokantasının sahibinin kızı Zeynep Budak’ın düğününe çok sayıda siyasetçi katıldı.



AYRI MASADA OTURDULAR



Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile eski Bakan İsmet Yılmaz ve eski AYM Başkanı Haşim Kılıç nikah şahidi oldu. Arınç, nikah kıyılırken ‘Çok çocuk’ isteyen Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu ve “Ben sayı verenlerden değilim, Rabbim hayırlı evlat versin” dedi. Törende eski Bakanlar Beşir Atalay, Atila Koç, Mehdi Eker, Erdoğan Bayraktar, Sadullah Ergin ve Suat Kılıç da yer aldı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Plan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, eski bakanlardan ayrı bir masada oturdular. AKP’lilerin Gül’le tokalaşmaya gitmemesi dikkat çekti.





NİKAHA DÖRT KİŞİ ŞAHİTLİK ETTİ



Siyatçiler buluşturan nikahın şahitliğini Abdullah Gül, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz ile Haşim Kılıç yaptı.