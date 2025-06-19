Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP milletvekilleriyle bir araya geldi. Programın ve OVP’nin istikrarlı yürüdüğünü aktaran Mehmet Şimşek’in, enflasyonun 2026’de yüzde 11-13’e ineceğini söylediği bildiriliyor.

Öte yandan milletvekillerinin artan Maliye denetimlerine yönelik kendilerine gelen şikayetleri Bakan Şimşek’e aktardıkları, zaman zaman sosyal medyada ortaya atılan “istifa” söylentilerini ise kamuoyuna açıklayamadıklarını söyledikleri belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, AK Partili milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmeye devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Şimşek milletvekillerine son ekonomik gelişmelerle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Orta Vadeli Program’ın (OVP) hedeflerine ulaştığında, vatandaşların refahının kalıcı olarak artacağını, uygulanan program sayesinde ülkenin dayanıklılığı ve şoklara karşı direncinin önemli ölçüde arttığını anlattığı ifade edildi.

Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refahın artışı için sağlam bir zemin oluşturduklarını aktaran Şimşek, milletvekillerine 2026’da enflasyonu 11-13 gibi tek rakama düşüreceklerini hedeflediklerini anlattığı belirtildi.

"SONRADAN ÖĞRENİYORUZ"

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, toplantıda söz alan bazı milletvekilleri de seçim bölgelerinde vatandaşın ekonomi ile ilgili sıkıntılarını dile getirerek, “esnaf nakit para sıkıntısı çekiyor. Faizlerin yüksekliği nedeniyle kredi çekemiyorlar. Maliye denetimlerinden de şikayet ediyorlar” dedikleri öğrenildi.

Öte yandan birkaç milletvekili de, Bakan Şimşek’e sosyal medyada sık sık kendisi ile ilgili istifa iddialarının yayıldığı, soranlara da bir şey diyemediklerini aktararak, “Sizin programlarınızdan haberimiz olmuyor. İstifa iddiaları yapılırken, sizin aslında önemli bir toplantıda olduğunuzu sonradan öğreniyoruz. Sizin programlarınızdan bizim de haberimizin olması lazım” dedikleri kaydedildi.