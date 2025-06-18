İsrail ile İran arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali dünya genelinde endişe yaratırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İstifa iddiaları hakkında da konuştan Şimşek, küresel petrol akışının yüzde 25’inin bu boğazdan geçtiğini belirterek, olası bir kriz karşısında Türkiye ekonomisinin etkilenmemesi için tüm ekonomik araçların devreye sokulabileceğini söyledi.

BOĞAZ KAPATILIRSA TÜRKİYE NASIL ETKİLENİR?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AKP’nin Doğu ve Güneydoğu milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Şimşek, dünya genelindeki petrol fiyatlarının şimdilik Türkiye ekonomisinin kaldırabileceği seviyede olduğunu ifade etti. Ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanması halinde petrol fiyatlarının artacağını ve bunun Türkiye dahil tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Şimşek, “Elimizdeki her türlü enstrümanı kullanırız, gereken neyse yaparız” dedi.

Toplantıda yüksek kredi faizlerine yönelik eleştiriler de gündeme geldi. Şimşek, bu eleştirilere yanıt vererek, “Şu anda çiftçinin faizinin yüzde 70’ini, ihracatçının ise yüzde 50’sini biz karşılıyoruz. Konutlardaki doğalgaz sübvansiyonu da devlet eliyle yapılıyor. Devlet gerekeni yapıyor zaten” şeklinde konuştu.

Bazı kesimlerde dile getirilen “zenginden vergi alınmıyor” eleştirilerine de yanıt veren Şimşek, vergi adaletine dikkat çekerek, “Tam tersine, biz geldiğimizde zenginin vergisini artırdık. Dar gelirlilerin vergi yükünü ise yüzde 15’e kadar düşürdük” dedi.

Terörle mücadelenin Türkiye’ye maliyetinin yaklaşık 2 trilyon dolar olduğunu belirten Bakan Şimşek, terörsüz bir Türkiye süreci sayesinde bu kaynakların yatırıma ve refaha yönlendirileceğini kaydetti. Şimşek, bu sürecin başarıya ulaşmasının, ülkenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

"MASAK RAPORUNDAN HABERİM YOK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MASAK raporu üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilere de yanıt veren Şimşek, “İnanın MASAK raporundan haberim yok. MASAK, devlete bağlı bağımsız bir kurumdur ve talep üzerine rapor hazırlar. Bana sorulmasına da gerek yok. Ama Özgür Özel benim üzerimden ekonomiyi yıpratarak ülkeye zarar veriyor, bana da haksızlık ediyor” dedi.

İSTİFA İDDİALARI YENİDEN SORULDU

Zaman zaman gündeme gelen “Şimşek istifa edecek” yönündeki iddialara da değinen Bakan, bu söylentilere gülerek yanıt verdi:

“Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok. Aslında bu soruya cevap vermeye de gerek duymuyorum ama istifa söz konusu değil.”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını da değerlendiren Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşe dikkat çekti. “Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu” ifadelerini kullandı.