Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), zeytinlik alanlarla ilgili uzun süredir büyük tepkilere neden olan düzenlemeyi yasalaştırdı.
'SÜPER İZİN' YASASI MECLİS'TEN GEÇİRİLDİ
AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla Meclis'ten geçen yasa, zeytinliklerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak tanıyor. 199 red oyuna karşı 255 oyla kabul edilen yasa, “Süper İzin Yasası” olarak anılıyor.
AKP'Lİ VEKİLLER ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), zeytinlik alanlarda maden yasasına yönelik protestolar sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı AKP'li milletvekilleri, protesto eden muhalefet milletvekillerinin üzerine yürüdü.
TBMM Genel Kurulu’nda zeytinlik alanlarda maden yasasına karşı muhalefet milletvekillerinin gerçekleştirdiği protesto sırasında tansiyon arttı.
Yaşanan gerginlik sırasında Milletvekili Perihan Koca, kendisine fiziki müdahalede bulunulduğunu iddia etti. Koca, müdahale anlarını cep telefonuyla kayda aldı ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.