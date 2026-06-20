Meclis’te sahte oy pusulası skandalı patlak verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki uluslararası sözleşme görüşülürken çoğunluk olmadığı halde kanun teklifini yasalaştırmak için, AKP’li milletvekilleri adına sahte oy pusulası verildi. 789 adet oy pusulasından 76’sı sahte çıktı.

‘HIRSIZLIK’

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, pusula sahiplerinin adını okudu ve 76 kişinin salonda olmadığı tespit edildi. Sahte pusulalar içinde eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mustafa Varank, Alpay Özalan, Vahit Kirişçi ve Bülent Tüfenkçi ile kısa süre önce CHP’den AKP’ye geçen ve Erdoğan’ın karşısında asker selamı veren Hasan Ufuk Çakır da var.

Pusula gönderen 79 kişiden sadece AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın salonda olduğu diğer 76 kişi adına yasayı TBMM’den geçirmek ve çoğunluk varmış gibi göstermek için sahte oy pusulası gönderildiği belirlendi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Milletin meclisinde, milletin gözünün içine baka baka yapılan bu yüz kızartıcı eylem, siyasi sahtekarlığın ve çürümüşlüğün geldiği son noktadır” dedi.

YASA NE GETİRİYOR?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de, “Milli irade hırsızlığı yapanları ve sahte imza atanları, 76 vekilin adına sahte imzayla yasa geçirmeye çalışanları Türk milletine şikayet ediyorum” dedi. Sahte pusula ile kanunlaştırılmak istenen yasa teklifi Suudilerin Türkiye’de güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurmasını öngörüyor.