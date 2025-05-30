AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, işten çıkarılan sendikalı işçilerin kurduğu grev çadırına müdahalede bulundu ve Hizmet-İş Sendikası Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Recep Dere’ye yumruk attı. Bununla birlikte, bir belediye memurunu makam odasında darp ettiği iddia edilmişti.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylar sonrası birçok vatandaş, Tiryaki’nin sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi. Gelen yoğun eleştirilerin ardından Tiryaki’nin bazı paylaşımlarını yorumlara kapattığı ve bazı yorumları gizlediği ortaya çıktı.

Tepki çeken olayların yaşandığı 16 Mayıs’ta, belediyeye ait tesislerle ilgili bir konferans görüntüsünü paylaşan Tiryaki’nin, bu paylaşımı da yorumlara kapatması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan “İşçilere vaadiniz nedir?”, “İstifa edin” gibi eleştiriler, platformun özellikleri sayesinde gizlenmiş olsa da hâlâ görüntülenebiliyor.

Tiryaki’nin, daha önce katıldığı bir televizyon programında “hakkında çıkan haberleri okumadığını” söylediği bilinirken, kamuoyunda artan sorulara ve tepkilere doğrudan yanıt vermemesi eleştirilmeye devam ediyor.