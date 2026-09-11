AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz hafta Manisa Valiliği’ni ziyaret etti. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Vali Vahdettin Özkan’ın Yenişehirlioğlu ve beraberindeki heyeti ağırladığı belirtilerek görüşmede kentte yürütülen kamu hizmetleri ve yatırımlar ile devam eden ve planlanan projelerin ele alındığı bildirildi. Görüşmede ayrıca Manisa’nın tarım, ticaret ve sanayi alanındaki gelişmelerin yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı konularının değerlendirildiği aktarıldı.

"SİZE BAKMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ziyaret sırasında fotoğraf çekmek isteyen Manisa Denge gazetesi muhabiri Melisa Alkaş, Yenişehirlioğlu’nun bulunduğu gruba seslenerek, "Bana da bakarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim, sağ olun" dedi. Yenişehirlioğlu ise gazeteciye, "Siz güzel bir hanımsınız, size bakmamak mümkün değil" sözleriyle karşılık verdi. Alkaş da Yenişehirlioğlu’na, "Çok teşekkürler, çok naifsiniz, çok kibarsınız" diyerek yanıt verdi.