AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Benim şahsi görüşüm, genel af düzenlemesi olmayacağını düşünüyorum. Şarta bağlı olacaktır; bir daha işlenmemesi gibi. Toptan bir af şeklinde olmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

Zengin, Türkiye Basın Federasyonu’nun Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zengin, TBMM'de terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarına ilişkin, "İlk günden itibaren yaptığımız görüşmelerde hiçbir şarta bağlı görüşme olmadı. Ben DEM grubuyla da uzun yıllardır çalışıyorum. Sürecin hassasiyetinin onlar da farkındalar. Daha sonra MİT Başkanı İbrahim Bey, tüm gruplara kapalı bir oturumda sunum yaptı. Bu gelişmeler neticesinde gelinen noktada, PKK bu çağrıya cevap verdi, bir seremoniyle de silahlar bırakıldı. Bu yıl sonuna kadar heyetler çalışmaya devam edecek ve TBMM’ye bir tavsiyede bulunacaklar." dedi.

"CEZA KANUNDA BAZI DÜZENLEMELER OLACAK"

Zengin şunları kaydetti:

-Silaha değenler ve değmeyenler, suç işleyenler ve işlemeyenler için ayrı ayrı öngörülen, muhtemeldir ki ceza kanununda olması gereken bazı düzenlemelerle bir yol haritası belirlenecek.

DEM PARTİ'YE SLOGAN TEPKİSİ

-Burada henüz komisyonun bize ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Komisyonun kanaatinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta DEM’in grup toplantısında tüm ülkeyi rahatsız eden sloganlar atıldı. Başta DEM Parti olmak üzere herkesin kamuoyundaki hassasiyetleri dikkate alması gerekiyor.

"GENEL AF OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Özlem Zengin, genel af tartışmalarına ilişkin soru üzerine, "Benim şahsi görüşüm, genel af düzenlemesi olmayacağını düşünüyorum. Hem milletvekilleri hem ceza hukukçularıyla oturup konuyu konuşacağız. Şarta bağlı olacaktır; bir daha işlenmemesi gibi. Toptan bir af şeklinde olmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN YAPIYORUZ'

Özlem Zengin, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Geçtiğimiz yasama yılı sona ermeden bir heyet teşekkül etti partimizde. Bir sivil anayasaya memleketin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz belirli bölümler aldık anayasada olması gerekenler üzerine. Geriye dönük bütün anayasaları taradık. Bir çerçeve oluşturmak ve bunu TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturmak istiyoruz. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı için değil, Türkiye’nin geleceği için yapıyoruz" dedi.

Özlem Zengin, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kanununda vatandaşlıktan çıkarılmaya dair açık hükümler bulunduğunu hatırlatarak, "Bir başka ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nden izin almaksızın gönüllü olarak askerlik yapılması, vatandaşlıktan çıkarılma için gerekçedir. Türkiye'de 29 bin 178 Musevi vatandaş bulunuyor ve 1568 kişi çifte vatandaşlık statüsünde. Şu anda gönüllü olarak İsrail ordusunda görev aldığı tespit edilen yalnızca 1 kişiye dava açılmış durumda. 2 kişi hakkında ise dava açılması gündemde. Bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması mevcut mevzuatla mümkündür ancak işlem yapılabilmesi için delil ve tespit gereklidir" ifadelerini kullandı. Zengin, çifte vatandaş olan tüm Musevilere yönelik bir düşmanlık dili oluşturmanın tehlikeli olacağını da vurguladı