TV100'ün Meclis bahçesinden yaptığı canlı yayına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ittifak sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ PARTİLER İTTİFAKA KATILABİLİR

Yayman, "İttifak sistemleri şu... Bir Cumhur İttifakı var, zaten karşıda bir ittifak vardı, onlar dağıldı. O konulara girmeyeceğim" diye konuştu.

"İTTİFAKIN ADI BÜYÜK TÜRKİYE İTTİFAKI OLABİLİR"

Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olabileceğini ifade eden Yayman, "Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olabilir, yeni partiler bu ittifakın içinde olabilir. Bu ittifakın adı da 'Büyük Türkiye İttifakı' ya da 'Türkiye İttifakı' olabilir" dedi. Yayman, sözlerinin devamında, "Ama tekrar söyleyeyim. 467 rakamı, Türk siyasal hayatında yeni bir rotanın belirleneceğinin ispatıdır" ifadelerini kullandı.

467'NİN SIRRI

Çerçeve yasa, 10 Ağustos 2026 tarihinde 467 "evet", 87 "hayır" ve 7 "çekimser" oy ile Meclis'te kabul edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 268 milletvekili kabul oyu verirken, 9 milletvekili oylamaya katılmadı. Yeni Parti'de 35 kabul, 54 ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde 55 kabul oyu kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 44 kabul oyu verilirken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 29 kabul, 2 ret oyu kullanıldı, 14 milletvekili oylamaya katılmadı. İYİ Parti'de ise 29 ret oyu kullanıldı.

Yeni Yol Partisi'nde 16 kabul, 3 çekimser oy kullanılırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Bağımsız milletvekillerinde 7 kabul, 1 ret oyu kullanılırken, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Hür Dava Partisi'nde 4 kabul oyu kullanılırken, Yeniden Refah Partisi'nde 4 çekimser oy verildi. Türkiye İşçi Partisi'nde 3, Demokratik Bölgeler Partisi'nde 2, Emek Partisi'nde 2 kabul oyu kullanıldı.

Demokrat Parti'de 1 ret, Demokratik Sol Parti'de 1 ve Saadet Partisi'nde 1 kabul oyu kullanıldı. Oylamanın genel toplamında 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy kaydedildi. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Toplam oy sayısı 592 oldu. Oylamada YENİ Parti Grubu'ndan 33 milletvekili kabul oyu verirken, 54 milletvekili ret oyu verdi, 4 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Teklife verilen 88 ret oyunun partilere göre dağılımında YENİ Parti 54, İYİ Parti 29, CHP 2, Demokrat Parti 1 ve bağımsız milletvekili Koray Aydın 1 ret oyu verdi.