TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

"TOPTAN KALDIRMAKTAN YANAYIM"

Vekillerin 1 dakikalık konuşma süresine ilişkin çıkan tartışmada AKP'li Zengin, "Ben zaten bu 20 dakikalık, birer dakikalık konuşmaları toptan kaldırmaktan yanayım. Oturalım, konuşalım, başka bir formül bulalım" dedi.

"600 VEKİLİN AĞZINI BANTLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Zengin'in 1 dakikalık konuşmalara dair değerlendirmesine, "Yahu birilerine kamera bandı suçlaması yapıyorsunuz, siz 600 milletvekilinin ağzını bantlamaya çalışıyorsunuz. Despotizm bu işte." sözleriyle tepki gösterdi.

"DAHA FAZLA SÜRE VERELİM"

Zengin ise Başarır'a yanıt olarak, "Bu 20 dakikalık konuşmalara bir formül bularak daha etkin hale getirelim. 1 dakika değil, 3 dakika olsun. 1 dakika nedir, zaten yetiştiremiyor insanlar. Daha fazla süre verelim ama bunu daha makul bir zemine bağlayalım." dedi.