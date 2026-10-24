AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Tavas Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AKP Tavas İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

‘6 KURUMUN İHMALİYLE İLGİLİ’

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarına değinen Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde 'Al bunu, götür bunu' diyemezsiniz. Hukukun işlemesi lazım, sistemin çalışması lazım ama bu kurumların ihmali net. Hiçbir şey gizlenemez. Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez. Vurgun yapanlar diye bir ordu var. Bir de vurgunu yiyenler var. Onların içinde bizim şirketlerimiz de var. Şundan emin olun 7 yaşından itibaren bugüne kadar hesabını veremeyeceğim bir tek nefesim dahi yoktur. 7 yaşında hepinizin bildiği, tütün tarlasında yaz boyunca koşturan dünya insanıyız."

FONA YATIRDIĞI PARA 250 MİLYON TL

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin, Tera Portföy bünyesindeki TP2 Para Piyasası Fonu'na yaptığı yatırımın tutarının yaklaşık 250 milyon TL olduğu iddia edilmişti. Zeybekci, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararının ardından fonlardaki parasına erişemediğini açıklamıştı.

Ortağı olduğu 4 şirketin de söz konusu fona yatırım yaptığını belirten Zeybekci, yaşanan süreçte kendisinin de mağdur olduğunu ifade ederek, "Ben de 455 bin mağdurdan biriyim" demişti.