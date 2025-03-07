Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yerel bir gazetede muhabirlik yapan Yaşar Çırak, AKP’li Meclis üyesi ve parti yöneticisi tarafından “Neden lehte paylaşım yapmadın” denilerek darp edildi.

Gazeteci ise “Kıblesi para olanın dini, imanı, inancı, partisi, davası olmaz” dedi. Çırak, saldırıya uğradıktan sonra sosyal medya hesabından “Lapseki Belediye Meclisi toplan tısından sonra AKP’li Meclis üyesi Hakan Genç ve AKP yöne tim kurulu üyesi Okan Sungur, istedikleri paylaşımları yapmadığım için saldırıya uğradım. Doğru birdir, doğru bildiğim yoldan şaşmam” dedi. AKP İlçe Başkanı Ahmet Evran ise Çırak’ı telefonla aradı ve üzgün olduğunu bildirdi. Çırak, özür tele fonunu da sosyal medya hesabından “Tarafıma yapılan saldırı için kendi ve partisi adına özür dileyen AKP İlçe Başkanı Ahmet Evran’a teşekkür ediyorum” diye duyurdu.