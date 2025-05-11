İzmit Belediyesi'nin 2024 yılına ait kesin hesap raporu, 73 milyon TL bütçe fazlası vermesine rağmen belediye meclisinde muhalefet üyelerinin “hayır” oylarıyla karşılaştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, alınan bu karara sert tepki göstererek kamuoyuyla çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“NE ÇEKTİN BE İZMİT BELEDİYESİ!”

Hürriyet, “Bütçe fazlası veren bir belediyenin kesin hesabına ‘hayır’ oyu verildi. Bu şehir bugün bunu da gördü. Ne çektin be İzmit Belediyesi! Haksızlığa uğramaya bile alıştın artık…” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Başkan Hürriyet açıklamasında, bütçesi fazla veren, doğrudan temin sınırını aşmayan, yüzde 84 oranında açık ihale yapan, varlıklarını ikiye katlayan, yatırımlarını sürdüren, işçisine bir kuruş borcu olmayan, maaşları zamanında ödeyen, israfı bitirerek kendi öz kaynaklarıyla hizmet üreten bir belediyeye ‘hayır’ denmesinin İzmit halkına yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu vurguladı.

“BÜTÇE AÇIĞI VEREN AKP’Lİ BELEDİYELERE EL KALDIRACAKLAR”

Muhalefetin “çekimser” kalması durumunda bunun anlaşılabilir olabileceğini belirten Hürriyet, “Ancak doğrudan ‘hayır’ demelerini anlamak mümkün değil. Üstelik bu kararı neden verdiklerini bile açıklayamıyorlar. Her zamanki gibi başka konulara saptılar,” dedi. Hürriyet, önümüzdeki hafta bütçe açığı 2,5 milyar TL’yi bulan AKP’li belediyelere aynı meclis üyelerinin onay vereceğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Bu belediyelerin birçoğu doğrudan temin sınırını defalarca aşmış, açık ihale yapmamış, arazi satışları ve borçlanmalarla bütçesini yönetememiş, SGK ve vergi borçları için takaslara gitmiş. Yine de bütçesini düzeltememiş, israfa ve seçim harcamalarına devam etmiş, işçilerini mağdur etmiş belediyeler. Tabiri caizse çoğu ölmüş, ağlayanı yok.”

“BUGÜN YARINI DA VAR”

Açıklamasının sonunda muhalefetin çifte standardını eleştirmeye devam eden Hürriyet, şu ifadeleri kullandı:

“Bütçe açığı vermek, AKP’li belediyeler gibi yönetmek mi gerekiyor? Yandaşlar yine bunları görmeyecek, duymayacak. Aksine, halkı kandırmaya devam edecekler. Eğer biz 5 kuruş açık versek manşet olacak. Ama biliyoruz ki bugünün yarını da var. Allah büyük.”