İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, yüksek kazanç elde ettiği belirlenen kişi ve şirketlerin listesinin açıklanıp açıklanmayacağı tartışılmaya devam ediyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, soruşturma kapsamında fonlara yatırım yapan 455 bin 578 kişinin tamamının suçla ilişkilendirilemeyeceğini belirterek listenin kesinleşmesini istedi.

Güler'in açıklamalarını Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu Günaydın Türkiyem programında değerlendirdi. Saymaz, Güler'in konuyla ilgili açıklamalarını eleştirerek listenin zaten hazır olduğunu söyledi.

GÜLER: BEN DE LİSTENİN AÇIKLANMASINI İSTERİM

Fon soruşturması kapsamında listenin açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Abdullah Güler, kendisinin de listenin açıklanmasını istediğini belirtti. Güler, 455 bin 578 kişinin fonlara yatırım yaptığını ancak bu kişilerin tamamının dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığının düşünülemeyeceğini ifade etti.

Güler, Meclis'te dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ben de bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak 455 bin 578 kişi var, bu fonlara girmişler, yatırım aracı olarak paralarını yatırmışlar. Sonradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında görevini kötüye kullanan, ihmal eden, farklı niyetler taşıyan, Sermaye Piyasaları Kanunu'nun yaptırıma tabi kıldığı piyasa bozucu eylemlerde bulunan, içeriden sahte bilgi taşıyan veya piyasa dolandırıcılığı yapmak suretiyle bu işlemlere imza atan, bu konularda yasa dışı faaliyetlerde bulunan insanlar kimler? Biz 455 bin 578 kişinin hepsinin bu 'fon dolandırıcılığı' dediğimiz olaylara karıştığını düşünebilir miyiz? Bu liste kesinleşsin. Ben bu listenin açıklanmasını isterim.

Bunları belirlemeden sadece 'fona para yatırdı' diye insanları suçlayabilir miyiz? O listeyi neye göre hazırlayacağız? Kim hangi eylemi işlemişse, hangi sorumluluğu varsa, bu liste açıklansın. Ancak liste diye yarın, bir gün utanacağımız, mahcup olacağımız isimleri de lekelemeyelim. Benim kaygım bu. Çok sayıda insan var, çok kritik incelemeler yapılıyor."

"AKP İÇİNDEN BU KADAR BİLGİSİZ BİRİ..."

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına şaşırdığını ifade eden Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Güler'in soruşturmanın ayrıntılarına hakim olmadığını savundu.

Saymaz, programda şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyu bilmiyor. Liste deyince 455 bin kişiyi kastediyor. Diyor ki, 'Biz neye göre listeyi hazırlayacağız.' Liste zaten hazır. O listenin hazırlanmadığını zannediyor. Oturup çalışıp liste hazırlayacağını zannediyor. AK Parti adına açıklama yapıyor. İnanamadım ya. Bu fon meselesinde AK Parti içinden bu kadar bilgisiz biri açıklama yapıyorsa bu konuyu hiç anlamamışlar. Çok kan kaybederler dedim.

Yani bu listenin şöyle bir, listeyi yayınlamanın şöyle bir açmazı olabilir diyor. Bu itirazı anlayabilirim. Ya diyor, fona para yatırmış olmak tek başına bir suç değildir diyor. Kişiler haber alıp bunu kârlı görüp yatırmış ve çıkmış olabilirler. Bunun önceden haber alma yoluyla, insider trading yoluyla sisteme girip çıktığını, örgütlü bir şekilde kazanç elde ettiğini ispat ettiğinizde bunu ilan etmek mümkündür, diyor. Önceki gün Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu da bunu yazdı.

"LEKELENMEME HAKKI YENİ Mİ AKLINIZA GELDİ?"

Ben bu eleştiriyi anlayabilirim. Burada bir ölçü koyuyor, diyor ki yani, yani herkesi de o liste, yani o listedeki herkesi de suçlu görmemek lazım. Tamam da bu listeyi açıklayan Türkiye'de yargının en tepe noktasındaki Sayın Adalet Bakanı. O da herkesi demiyor, yüz milyon ve üzeri diyor. Yüz milyon da büyük bir gelir. Şimdi Abdullah Güler de diyor ki bunun karşısında lekelenmeme hakkı. Ya Abdullah Bey, bu lekelenmeme hakkı niye hep sizin partinizin mensupları işin içine girdiğinde aklınıza geliyor? Niye ya?

"MİLLETİN ÖZEL HAYATI AYAK ALTINDA DOLAŞIYOR"

Yani Allah aşkına şu İBB ve belediyeler davasında yüzlerce insanın aralarında belediye başkanı var, milletvekili var, milletvekili yakını var, belediye bürokratı var. Yüzlerce insanın hakkındaki en süfli bilgiler bile, yani en uçuk kaçık, özel hayata dair, insanın şeref ve haysiyetine dair bilgiler ayak altında dolaşırken aklınıza gelmeyen lekelememe hakkı, olası Fatma Betüllerin adı gündeme geleceği sıra mı geliyor ya? Allah aşkına.

Siz bunu açıklamazsanız, birincisi adalet dengesini bozarsınız. Toplum şöyle düşünür: Demek ki kardeşim bunlar suçlu ve kabahatli. Bir Fatma Betül daha çıkmasın istiyorlar. O yüzden bu listeleri açıklamıyorlar. Kendi arkadaşlarını koruyorlar, muhafaza... Toplum böyle düşünür. Açıklamadığınız her gün bu listenin anlamı büyür. Dolayısıyla bu listeyi açıklayın.

Ama kardeşim bak, bu önleyemeyeceğiniz bir tahribat yaratır. İki yüz on kişi, on dört kişiyi koruyacağız diye binlerce insanı zan altında bırakırsınız. İkincisi, lekelenmeme hakkı, öyle sizin için koruma kalkanı değil."

"SARIGÜL'ÜN DON RENGİNİ ÖĞRENMEYEN KALMADI"

Güler'e bir itiraz da AKP eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, fon skandalının gerçek ve tüzel toplam 214 kişiyi kapsadığını, bu kişilerden 100 - 150'sinin ise henüz isimlerinin açıklanmadığını söyleyerek nedenini sordu.

AKP'li Tayyar, "Mustafa Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı. Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı. Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm hayatı didik didik edildi. Masumiyet karinesi neredeydi? Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi?" dedi.

GÜRLEK 214 KİŞİ VE ŞİRKETİ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekim ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin ilk inceleme sonuçlarını paylaşmıştı.

Gürlek, üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde ettiği belirlenen 214 kişi ve şirketin tespit edildiğini açıklamıştı.

Soruşturma dosyasındaki verilere göre, 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam kazancının 187 milyar 653 milyon liraya ulaştığını belirten Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu kişi ve şirketlerin listesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) gönderdiğini bildirmişti.