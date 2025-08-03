Muhalefete mensup belediyelerin harcamaları mali kıskaç altına alınıp, tasarruf tedbirleri genelgesi ile yeni bina yapımı da kısıtlanırken, bu tedbirler iktidar belediyelerine işlemiyor. Şanlıurfa’nın AKP’li Siverek Belediyesi de hamam yaptırıyor.

BELEDİYE KASASINDAN

300 bin nüfuslu ilçedeki Hacıömer Mahallesinde yapılacak 514 metrekarelik hamam için belediyenin kasasından 14 milyon 990 bin lira çıkacak. 250 günde tamamlanması planlanan hamamda, renkli mermer kullanılacak, havuz, sauna ve buhar odası da olacak.

Hamam sevdası daha önce de AKP’li belediyeler tarafından gündeme getirilmiş ve belediye kasasından yapılan harcamalarla birçok ilçede hamam inşa edilmişti. Belediye yönetimleri bu hamamların halkın ihtiyacı olduğunu savunmuştu. Ancak belediyelerin görevinin hamam işletmek olmadığı, yıllardır özel girişimcilerin hamam açıp çalıştırdığı vurgulanıp, bu tesislerin iklim krizi nedeniyle giderek daha değerli hale gelen suyun tüketimini arttırdığı da vurgulanmıştı.

Daha önce de AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi 2022’de ihaleye çıkarak 20 milyon 940 bin liraya Osmanlı tarzı hamam, sauna ve havuz yaptırmıştı. Kayyum ile yönetilen Erzurum Karaçoban Belediyesi ise 3 milyon 148 bin lira harcama ile ilçeye hamam yaptırdı.

OSMANLI HAMAMI

BBP’li Sivas Kangal Belediyesi 2023’te hamam ve sauna için 4 milyon 850 bin TL harcadı. Denizli’nin AKP’li Çivril Belediyesi de 2022 yılında 584 bin liraya hamam yaptırdı. Samsun Atakum’da AKP’li Belediye ise 2018’de yaptırdığı ‘’Osmanlı Hamamı’’ için 2 milyon 94 bin TL ödedi.