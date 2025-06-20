Kuruluş stratejisinde yer alan ekonomik kalkınma ve adalet iddiasıyla yola çıkan AKP iktidarı, 23 yılın ardından ekonomi ve adalet konusunda kendi seçmeninin de güvenini kaybetti. 2018 yılında başlayan kur krizinden bu yana ağırlaşarak devam eden ekonomik kriz, milyonlarca vatandaşı açlık ve yoksulluk mücadelesine zorlarken, ekonomi politikalarını başarısız bulan toplumun yarısından fazlası gelecek bir yılda da ekonomideki kötü gidişatın artarak süreceğini düşünüyor.

Bu durum AKP’ye oy veren seçmen kesiminde de kendini gösterdi. Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması’nın sonucuna göre, önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye ekonomisinin kötü ve çok kötü olacağını düşünen AKP’li seçmenlerin oranı yüzde 33.4 olurken, hükümetin yolsuzluk ve israfla mücadelede başarısız olduğunu düşünen AKP’li seçmenlerin oranı ise yüzde 27.9 olarak açıklandı.

DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Adalet sisteminin her vatandaş için adil bir şekilde çalışmadığını düşünen AKP’lilerin oranı yüzde 40 gibi yüksek bir seviyeye ulaşırken, mevcut ekonomik durumunun tatmin edici olmadığını söyleyen AKP seçmeni oranı yüzde 41 oldu.

İktidara oy veren seçmelerde ortaya çıkan bu tablo, toplumun genelinde ise daha vahim bir seviyede. Toplumun yüzde 61.7’si geçen bir yıllık süreçte iktidarın uygulamış olduğu ekonomi politikalarının ekonomi üzerinde daha kötü bir tahribat yarattığını düşünüyor. Politikaların iyi etki yarattığını düşünenlerin oranı ise yüzde 20.8. Yüzde 58.7’lik oran ile neredeyse her 10 kişiden 6’sı mevcut ekonomik durumunun tatmin edici olmadığını belirtirken, memnun olanların oranı ise yüzde 16.9.

Toplum geleceğe karamsar bakıyor

Araştırma sonuçlarında toplumun gelecek bir yıl içinde de ekonomide iyileşme beklemediğini ortaya koyuyor. Gelecek bir yılda Türkiye ekonomisinin daha da kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 56.1 olurken, iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 27.2’de kaldı. CHP seçmeninin yüzde 79’u, MHP seçmeninin ise yüzde 34.4’ü burada bir kötüleşme bekliyor. Araştırmada ‘hükümetin ekonomiyi iyi yönettiğini düşünüyorum’ diyenlerin oranı yüzde 22.4 olurken, yüzde 63.1’i hükümetin ekonomiyi kötü yönettiğini, yüzde 58’i de yolsuzluk ve israfla mücadelede başarısız olduğunu aktardı.