AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sorulduğunda, "Ben yarın bir kanun teklifi vereceğim, orada detaylı açıklama yaparım" dedi. Ancak bugün yaptığı açıklamada "BDDK Başkanımız da dün itibarıyla kendi affını istedi, istifasını sundu. Dolayısıyla hangi gerekçeyle, neden yaptığı konusunda bir bilgim yok." ifadelerini kullandı.

Fon vurgununa ilişkin de konuşan Güler, şunları söyledi:

"BEN BU LİSTENİN AÇIKLANMASINI İSTERİM"

Ben de bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak 455 bin 578 kişi var. Bu fonlara girmişler, yatırım aracı olarak da paralarını yatırmışlar. Ancak şu an soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanan, ihmal eden veya farklı niyetler taşıyan, piyasa bozucu eylemlerde bulunan insanlar kimler? 455 bin 578 kişinin hepsinin bu fon dolandırıcılığı dediğimiz olaylara karıştığını düşünebilir miyiz? Bu liste kesinleşsin arkadaşlar. Ben bu listenin açıklanmasını isterim ancak masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı diyorum.

SABIR AÇIKLAMASI GELDİ

Liste diye açıklayacağınız unsurları neye göre belirleyeceksiniz? Biraz sabretmemiz gerekiyor. Kimin hangi sorumluluğu varsa bu liste açıklansın. Yarın bir gün utanacağımız, mahcup olacağımız isimleri de lekelemeyelim. Benim kaygım bu. Çok kritik incelemeler yapılıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, kim hangi eylemiyle, hangi suça karışmışsa hiçbir şekilde fark etmeksizin sonuna kadar gideceğiz. Ancak dikkat etmemiz gereken husus şu; muhalefet bazı isimleri zikrediyor, mahcup da olmuyorlar. İsim benzerliği olduğu ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki dikkatli olalım, gerçek mânâda suçlularla mücadele edelim.

BDDK Başkanımız da dün itibarıyla kendi affını istedi, istifasını sundu. Dolayısıyla hangi gerekçeyle, neden yaptığı konusunda bir bilgim yok. İlerleyen zaman dilimi içerisinde kendisi bunu izah edebilir, açıklayabilir. Benim özel bir bilgim olmadığı için de gerekçesini bilmiyorum bu konularda.

Biz dediğimiz gibi bu konuda hassasız. Yani sermaye piyasası araçlarında yaşanan bu olaylarla ilgili gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma gerekse de Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında yürütülen koordinasyon kurulu tam bir kararlılıkla, ciddiyetle bir daha bu türden olayların yaşanmaması ve yapacak kişilerin de ağır cezalara ve yaptırımlara uğraması noktasında titiz bir şekilde çalışmalarını da sürdürüyor. Bunu ifade etmek isterim.

"MİLLETVEKİLLERİ TOPLUMA ÖRNEK OLMALIDIR"

Ben yine baştan söylüyorum: Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı esastır. Bütün milletvekillerimiz dediğim gibi yaşantısıyla, davranışlarıyla, açıklamalarıyla topluma örnek olmalıdır. Bu konu da önemlidir. Yani toplumumuzun en hassas olduğu konulardan biridir; yolsuzluk hadisesidir, rüşvet hadisesidir, kamu malına zarar vermedir, ihaleye fesat karıştırmadır. Bu hususlar da değerlendirilebilir. Bunu da ifade etmek isterim."