Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek yakın koruma talep eden AKP Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, koruma talebini geri çekti.

Vekilin koruma talebini geri çektiğini açıklayan gazetemiz yazarı Saygı Öztürk, “Milletvekilinin kendisinin her şeyin üzerinde olduğunu göstermesi doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

AKP’li Şamil Tayyar olayın ortaya çıkmasının ardından Korkmaz’ı eleştiren bir paylaşım yaptı ve “Hadiseyi tüm yönleriyle ayrıntılı olarak araştırdım. Bir defa ortada bir ölüm tehdidi kesinlikle yok. Olamaz da zaten. Ama gerginlik var. Haliyle, sorunu içeride çözmek yerine koruma talebi çok abartılı olmuş, maksadı fazlasıyla aşmış. Hoş bir tablo değil” dedi.

BİR AKP'Lİ DAHA

AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan “Bir Anadolu kızına kıymayın” diyerek vekile tepki gösterdi. Vali ile vekil arasındaki çıkan tartışmanın asıl nedeni ise bir türlü ortaya çıkmadı.